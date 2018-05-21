«Вертолеты России» впервые за пять лет нарастили поставки вертолетов

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Спрос на гражданские вертолеты будет расти Ростех

Количество поставленных в прошлом году вертолетов увеличилось на 17% по сравнению с 2016 г., несмотря на перенос ряда закупок по инициативе заказчиков, рассказал представитель «Вертолетов России» «Ведомостям». Свои обязательства по контрактам холдинг выполняет полностью, добавил он. Абсолютную цифру поставок собеседник не говорит. В 2016 г. холдинг, единственный разработчик и производитель вертолетов в стране, продал 189 машин. Следовательно, в 2017 г. был поставлен 221 вертолет.

Впервые за пять лет холдингу удалось нарастить продажи вертолетов, в 2013–2016 гг. поставки снижались из-за падения спроса на боевые вертолеты. «Структура мирового рынка меняется: если в прошедшем десятилетии основные поставки приходились на военные вертолеты благодаря программам перевооружения в России, США, Индии, Китае, странах Восточной Европы и Ближнего Востока, то на следующее десятилетие прогнозируется увеличение спроса на гражданские вертолеты», – объяснял представитель холдинга.

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