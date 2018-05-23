НЛМК Лисина увеличит производство, несмотря на пошлины США
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Группа НЛМК начала проект реконструкции машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ-9) на липецкой производственной площадке, сообщила во вторник компания. Модернизация позволит на 80% (до 1,8 млн т в год) повысить производительность агрегата и освоить выпуск тяжелых слябов толщиной до 400 мм и шириной до 2800 мм. Они предназначены для выпуска толстолистового проката, который используется в таких сферах, как производство труб большого диаметра, оборудования объектов ветроэнергетики, морских судов и нефтяных буровых платформ. Такие слябы сейчас производятся на МНЛЗ-8 (ее мощность – 2,1 млн т), поясняет компания.
Сейчас МНЛЗ-9 производит 1 млн т слябов, приводит данные представитель НЛМК. После модернизации мощности увеличатся до 1,8 млн т слябов. Строительно-монтажные работы начнутся в IV квартале 2018 г., во II квартале 2019 г. агрегат будет остановлен для реконструкции, которая будет завершена до декабря 2019 г., говорится в сообщении металлурга.
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