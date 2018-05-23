Люксовые марки полюбили футбол

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С 2006 г. Hublot является хронометристом чемпионатов мира Nick Potts / EMPICS / Getty Images

У телевизионной аудитории футбол является популярным видом спорта, и, по прогнозу PricewaterhouseCoopers, он сохранит свои позиции в ближайшие годы. По данным EurodataTV Worldwide, в 2017 г. на футбол пришлось 27% всего спортивного эфира в 45 странах, изученных этой организацией. Трансляции прошлого чемпионата мира в 2014 г. в Бразилии увидели 3,2 млрд людей по всему миру, подсчитали FIFA и Kantar Media, и это заметно больше, чем аудитория Олимпийских игр – 2018, которые, по словам президента МОКа Томаса Баха, посмотрела «четверть населения планеты», т. е. около 2 млрд человек.

Бриллианты для болельщиков В апреле этого года региональным спонсором чемпионата мира – 2018 стала крупнейшая в мире алмазодобывающая компания «Алроса». Среди футбольных фанатов, безусловно, есть покупатели бриллиантов, компания рассматривает возможности коммуникаций с покупателями билетов премиальных категорий, сказал представитель «Алросы». «Учитывая, что в географии продаж Россия представлена минимально, компания не планировала существенных дополнительных инвестиций в активацию спонсорских прав на территории нашей страны», – добавил он.

Неудивительно, что ассоциировать себя с самым популярным зрелищем хотят многие бренды. Но до относительно недавнего времени в спонсорах и партнерах FIFA значились производители массового продукта – чипсов, пива, газировки, «народных» автомобилей. Однако по мере роста гонораров футболистов и превращения некоторых из них, например Дэвида Бекхэма, Лео Месси и Криштиану Роналду, в мегазвезд и успешных рекламоносителей, а также роста влияния самой FIFA футболом стали интересоваться люксовые марки: сейчас разного рода отношения с FIFA связывают часовую компанию Hublot, шампанский дом Taittinger, модный дом Louis Vuitton и производителя яхт Sunseeker.

Первой с FIFA договорилась Hublot, ставшая в 2006 г. официальным партнером и хронометристом чемпионата мира. «Десять лет назад в часовой индустрии бытовало мнение, что футбол – слишком массовый вид спорта и люксовым часовым брендам не пристало с ним ассоциироваться. Мы же никогда не были снобами и решили использовать эту возможность, – рассказывал в интервью «Ведомости. Как потратить» Жан-Клод Бивер, занимавший тогда пост гендиректора Hublot. – Да, конечно, среди миллионов поклонников футбола лишь сотни смогут позволить себе часы Hublot, но футбол любят и миллионеры, и топ-менеджеры, и кинозвезды – словом, потенциальной аудитории среди армии поклонников этого вида спорта у нас было немало».