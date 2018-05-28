Доля ВТБ в En+ выросла до 9,62%

Статья опубликована в № 4575 от 28.05.2018 под заголовком: ВТБ досталось наследство от CEFC

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У ВТБ огромный опыт прямых и портфельных инвестиций, поэтому для банка получение акций En+ – это скорее возможность заработать в будущем, чем проблема текущего дня Евгений Разумный / Ведомости

Доля ВТБ в энергометаллургическом холдинге En+ выросла до 9,62%. Из-за margin call банку отошел пакет в 6,25% сингапурской группы AnAn, связанной с китайским нефтетрейдером CEFC, сообщил первый зампред правления госбанка Юрий Соловьев.

En+ провела IPO на Лондонской фондовой бирже в ноябре 2017 г. Это было крупнейшее размещение российской компании в Лондоне с 2012 г. Инвесторы купили бумаги компании на $1 млрд, а сама En+ была оценена в $8 млрд. Пакет на $500 млн приобрела AnAn.