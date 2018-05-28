Статья опубликована в № 4575 от 28.05.2018 под заголовком: ВТБ досталось наследство от CEFC
Доля ВТБ в En+ выросла до 9,62%
Госбанку по margin call достался пакет китайской CEFC
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
У ВТБ огромный опыт прямых и портфельных инвестиций, поэтому для банка получение акций En+ – это скорее возможность заработать в будущем, чем проблема текущего дня
Евгений Разумный / Ведомости
Доля ВТБ в энергометаллургическом холдинге En+ выросла до 9,62%. Из-за margin call банку отошел пакет в 6,25% сингапурской группы AnAn, связанной с китайским нефтетрейдером CEFC, сообщил первый зампред правления госбанка Юрий Соловьев.
En+ провела IPO на Лондонской фондовой бирже в ноябре 2017 г. Это было крупнейшее размещение российской компании в Лондоне с 2012 г. Инвесторы купили бумаги компании на $1 млрд, а сама En+ была оценена в $8 млрд. Пакет на $500 млн приобрела AnAn.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}