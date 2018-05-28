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В Москве запущен сервис аренды машин по подписке

В отличие от каршеринга клиентам придется платить за парковку и бензин
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В Москве с 29 мая заработал сервис аренды автомобилей по подписке Willz, рассказал «Ведомостям» его представитель. Механизм, по его словам, следующий: сначала клиент должен зарегистрироваться на сайте или в приложении Willz, заполнив анкету и предоставив документы на проверку, которая занимает 2-3 дня. Затем необходимо внести платеж и забрать машину у автодилера - партнера проекта. Среди таких – крупнейший автодилер в стране «Рольф», подтвердил представитель последнего; от других комментариев он отказался. Стоимость подписки составит от 55 000 до 90 000 руб. в месяц, минимальный срок – три месяца. Отменить ее можно в любой момент. В подписку включены КАСКО и ОСАГО, постановка на учет и уплата всех пошлин, ежегодного транспортного налога, прохождение техосмотра, помощь в страховых случаях, замена и хранение резины. Парковка, бензин и мойка в аренду не входят.

На старте парк Willz составит 50 автомобилей, до конца года их станет 800, среди марок – Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, Skoda, BMW и др., говорит представитель сервиса. Сейчас это только новые автомобили, но в будущем сервис планирует также сдавать автомобили с пробегом, продолжает он: перед каждой арендой машины будут проходить полную проверку.

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