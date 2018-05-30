РЖД продает свою лизинговую компанию
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Выставлена на продажу лизинговая компания «Трансфин-М», которую контролирует пенсионный фонд РЖД – НПФ «Благосостояние». Об этом сообщило Reuters со ссылкой на двух госбанкиров, а также сотрудника компании, которой был предложен актив. По данным агентства, продажа обсуждалась с ВТБ, Сбербанком и Газпромбанком, а также с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). Самые продуктивные переговоры идут с ВТБ, сказал сотрудник компании, которой РЖД предлагала активы.
«Трансфин-М» предлагалась нескольким крупнейшим лизинговым компаниям, подтвердил «Ведомостям» менеджер одной из них. «Но мы, например, считаем запрошенную цену слишком высокой», – добавляет он. Подробности собеседник не раскрыл. РЖД прорабатывала возможность продажи «Трансфин-М» как минимум год, знает сотрудник одной из компаний – контрагентов госмонополии.
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