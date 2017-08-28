РЖД не хочет продавать «Трансконтейнер» одна

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«Трансконтейнер» – крупнейший контейнерный оператор в России А. Гордеев / Ведомости

Частью подготовки НПФ «Благосостояние» к акционированию может стать продажа доли фонда в «Трансконтейнере» (24,5%), рассказали «Ведомостям» два источника, близких к РЖД, структуры которой в числе учредителей фонда. До 1 января 2019 г. НПФ «Благосостояние» должен быть акционирован, но перед этим фонд рассчитывает избавиться от части активов, чтобы улучшить финансовое положение, и первыми как раз могут стать акции «Трансконтейнера», говорят собеседники «Ведомостей».