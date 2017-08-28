Статья опубликована в № 4394 от 28.08.2017 под заголовком: Вместе – дороже
РЖД не хочет продавать «Трансконтейнер» одна
НПФ «Благосостояние» может продать свои акции «Трансконтейнера» вместе с акциями монополии
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«Трансконтейнер» – крупнейший контейнерный оператор в России
А. Гордеев / Ведомости
Частью подготовки НПФ «Благосостояние» к акционированию может стать продажа доли фонда в «Трансконтейнере» (24,5%), рассказали «Ведомостям» два источника, близких к РЖД, структуры которой в числе учредителей фонда. До 1 января 2019 г. НПФ «Благосостояние» должен быть акционирован, но перед этим фонд рассчитывает избавиться от части активов, чтобы улучшить финансовое положение, и первыми как раз могут стать акции «Трансконтейнера», говорят собеседники «Ведомостей».
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