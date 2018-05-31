Нефтяные компании инвестируют в технологии для электромобилей
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BP в мае инвестировала $20 млн в израильскую StoreDot, которая разрабатывает быстро заряжающиеся аккумуляторы. Хотя это и небольшая сумма по сравнению с миллиардами, которые она ежегодно вкладывает в добычу нефти и газа, это стало очередной инвестицией BP и ее конкурентов в технологии для электромобилей. Многие аналитики уверены, что в конечном итоге распространение электромобилей будет способствовать снижению мирового спроса на нефть.
«Они пытаются понять, как заменить лучшую дойную корову на свете, и это очень непростая задача», – говорит Олаф Саккерс, партнер венчурной инвесткомпании Maniv Mobility.
BP в мае также договорилась о партнерстве с китайским фондом прямых инвестиций NIO Capital, чтобы вместе вкладывать деньги в продвинутые транспортные технологии в Китае. В начале года BP приобрела долю в американской FreeWire, разрабатывающей инфраструктуру для быстрой зарядки электромобилей. Кроме того, Royal Dutch Shell в прошлом году приобрела нидерландскую NewMotion, оператора одной из крупнейших в Европе сетей зарядных станций для электромобилей, а Total купила за $1,1 млрд производителя аккумуляторов Saft в 2016 г.
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