Статья опубликована в № 4581 от 05.06.2018 под заголовком: «Детский мир» и три новые буквы

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«Детский мир» откроет магазины под новым брендом. Сеть ABC будет продавать недорогие развивающие игрушки Сергей Портер / Ведомости

Группа «Детский мир» попробует построить новую сеть магазинов – в дополнение к ELC (Early Learning Centre, Центр раннего развития), рассказал «Ведомостям» гендиректор ELC Александр Роганов. Она будет называться ABC и должна привлечь тех покупателей развивающих игрушек, которым магазины ELC кажутся дорогими.

К концу марта 2018 г. группа управляла 46 магазинами ELC, работающими по франшизе британской Mothercare, и 579 магазинами основного бренда – «Детский мир». Магазины развивающих игрушек оказались непростым форматом: он пострадал после кризиса 2008 г., а в 2012 г., когда «Детский мир» выкупил сеть, российская группа сосредоточилась на восстановлении основного формата и заморозила развитие ELC. Новые точки ELC «Детский мир» начал открывать только в прошлом году.