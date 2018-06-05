Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4581 от 05.06.2018 под заголовком: «Детский мир» и три новые буквы

«Детский мир» откроет магазины под новым брендом

Сеть ABC будет продавать недорогие развивающие игрушки
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Группа «Детский мир» попробует построить новую сеть магазинов – в дополнение к ELC (Early Learning Centre, Центр раннего развития), рассказал «Ведомостям» гендиректор ELC Александр Роганов. Она будет называться ABC и должна привлечь тех покупателей развивающих игрушек, которым магазины ELC кажутся дорогими.

К концу марта 2018 г. группа управляла 46 магазинами ELC, работающими по франшизе британской Mothercare, и 579 магазинами основного бренда – «Детский мир». Магазины развивающих игрушек оказались непростым форматом: он пострадал после кризиса 2008 г., а в 2012 г., когда «Детский мир» выкупил сеть, российская группа сосредоточилась на восстановлении основного формата и заморозила развитие ELC. Новые точки ELC «Детский мир» начал открывать только в прошлом году.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике