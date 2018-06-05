«Детский мир» откроет магазины под новым брендом
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Группа «Детский мир» попробует построить новую сеть магазинов – в дополнение к ELC (Early Learning Centre, Центр раннего развития), рассказал «Ведомостям» гендиректор ELC Александр Роганов. Она будет называться ABC и должна привлечь тех покупателей развивающих игрушек, которым магазины ELC кажутся дорогими.
К концу марта 2018 г. группа управляла 46 магазинами ELC, работающими по франшизе британской Mothercare, и 579 магазинами основного бренда – «Детский мир». Магазины развивающих игрушек оказались непростым форматом: он пострадал после кризиса 2008 г., а в 2012 г., когда «Детский мир» выкупил сеть, российская группа сосредоточилась на восстановлении основного формата и заморозила развитие ELC. Новые точки ELC «Детский мир» начал открывать только в прошлом году.
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