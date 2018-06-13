Metro Cash & Carry сделала ставку на российских рестораторов

Статья опубликована в № 4586 от 13.06.2018 под заголовком: Metro вписывается в ресторанный счет

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Metro откроет 24 центра исполнения заказов в магазинах во всех регионах присутствия специально для клиентов из сферы общепита и гостиничного бизнеса Евгений Разумный / Ведомости

Немецкая сеть мелкооптовых торговых центров Metro Cash & Carry решила перестроить работу магазинов в России для восстановления роста бизнеса. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Metro Cash & Carry в России.

Для Metro российский рынок приносит треть операционного дохода и входит в тройку основных по выручке по итогам 2016/17 финансового года, завершившегося 30 сентября. Немецкая компания хотела провести IPO российского подразделения, но планы не реализовались из-за начала украинского кризиса и введения санкций западными странами в отношении России. В последние годы динамика российского бизнеса Metro ухудшалась, и пока не заметно разворота: в первом полугодии 2017/18 финансового года выручка Metro в России упала на 14,9% до 1,5 млрд евро, выручка сопоставимых магазинов, т. е. работающих свыше 12 месяцев, – на 8,8%.