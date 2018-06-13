Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4586 от 13.06.2018 под заголовком: Metro вписывается в ресторанный счет

Metro Cash & Carry сделала ставку на российских рестораторов

Для них появятся специальные депо в торговых центрах
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Немецкая сеть мелкооптовых торговых центров Metro Cash & Carry решила перестроить работу магазинов в России для восстановления роста бизнеса. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Metro Cash & Carry в России.

Для Metro российский рынок приносит треть операционного дохода и входит в тройку основных по выручке по итогам 2016/17 финансового года, завершившегося 30 сентября. Немецкая компания хотела провести IPO российского подразделения, но планы не реализовались из-за начала украинского кризиса и введения санкций западными странами в отношении России. В последние годы динамика российского бизнеса Metro ухудшалась, и пока не заметно разворота: в первом полугодии 2017/18 финансового года выручка Metro в России упала на 14,9% до 1,5 млрд евро, выручка сопоставимых магазинов, т. е. работающих свыше 12 месяцев, – на 8,8%.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике