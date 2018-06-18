Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4589 от 18.06.2018 под заголовком: Упаковка нужна больше газетной бумаги

Один из крупнейших производителей газетной бумаги займется производством бумаги для упаковки

Комбинат «Волга» объявил об этом на фоне падения спроса на газетную бумагу
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Бумкомбинат «Волга» (Нижегородская обл.) начал выпускать бумагу для гофрокартона и другой упаковки, сообщила компания. Мощность производства – 12 000 т в год, в качестве сырья используется макулатура (у компании нет собственного целлюлозного производства). Инвестиции в проект не сообщаются. Представитель «Волги» на вопросы «Ведомостей» не ответил.

«Волга» – один из крупнейших производителей газетной бумаги в России. В 2017 г. при выручке 4,57 млрд руб. по РСБУ компания получила 75,77 млн руб. чистого убытка. В 2017 г. комбинат выпустил 217 250 т бумаги – на 5,7% меньше, чем годом ранее.

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