Высокий суд Лондона встал на сторону Дерипаски

Олег Дерипаска Евгений Разумный / Ведомости

В среду, 27 июня, Высокий суд Лондона вынес решение – предложение, которое сделала подконтрольная бизнесмену Владимиру Потанину структура о выкупе доли «Норникеля» у Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова, нарушило акционерное соглашение, заключенное в никелевой компании в 2012 г. Об этом пишет Bloomberg из зала суда, а также подтверждают два собеседника «Ведомостей», близкие к разным акционерам «Норникеля».

Это значит, что подконтрольной бизнесмену Олегу Дерипаске UC Rusal удалось аннулировать сделку по продаже 2,1% пакета Crispian в «Норникеле» в пользу структур Потанина.

Продажу 3,99% пакета в «Норникеле» инициировала в начале этого года структура Потанина Bonico Holdings Co Ltd. Она направила коммерческое предложение Crispian Абрамовича и Абрамова, которая намеревалась продать эти акции. Crispian по акционерному соглашению «Норникеля» сделала предложение UC Rusal и второй структуре Потанина – Whiteleave, через которую бизнесмен владеет 32,9% «Норникеля». UC Rusal оспорила законность изначального предложения Bonico Holdings Co Ltd, заявив, что такое предложение противоречит акционерному соглашению «Норникеля» от 2012 г.

В марте Crispian и Whiteleave договорились в Высоком суде Лондона с UC Rusal не блокировать продажу 4% «Норникеля». Ключевое условие соглашения – сделку можно будет аннулировать, если суд признает, что она нарушает акционерное соглашение «Норникеля». В итоге Whiteleave Потанина в конце марта закрыла сделку по покупке 2,1% акций «Норникеля» у Crispian, раскрывала компания Потанина.

Представитель «Интерроса» отказался от комментариев. «UC Rusal приветствует сегодняшнее решение Лондонского суда, оно полностью подтверждает обоснованность позиции компании», – отметил ее представитель.