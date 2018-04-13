Потанин отказался от русской рулетки для решения акционерного конфликта в «Норникеле»
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Бизнесмен Владимир Потанин выступил против разрешения акционерного конфликта в «Норильском никеле» с помощью механизма русской рулетки. Об этом он заявил газете Financial Times. Потанин назвал конфликт между основными совладельцами «Норникеля» «глупым». По его словам, он отклонил предложение о проведении рулетки.
«Судьба такой компании, как «Норникель», имеет большое значение для экономики страны, она не должна решаться игрой в рулетку», - сказал Потанин. «Это будет обидно для людей, работающих в компании. Политически, экономически, финансово... это неприемлемый способ разрешения сложившейся ситуации», - добавил он.
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