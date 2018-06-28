РЖД снизит число сотрудников на 6%

Это произойдет к 2025 году за счет естественного оттока персонала и сокращения числа дочерних компаний

При этом компания намерена привлекать ежегодно 65 000-75 000 новых сотрудников А. Махонин / Ведомости

К 2025 г. общая численность работников холдинга РЖД снизится почти на 6% - с 904 000 человек (по состоянию на 31 марта 2018 г.) до 848 400 человек. Это следует из проекта Долгосрочной программы развития РЖД, с которым ознакомились «Ведомости». Штат головной компании - ОАО «РЖД» - снизится на 5,6%, с 751 000 человек до 709 000.

Такая динамика ожидается с учетом прогнозируемых объемных показателей. Монополия прогнозирует, что грузоперевозки вырастут по сравнению с 2017 г. на 35% до 1,7 млрд т, число отправленных пассажиров - на 27% до 1,4 млрд человек. Выручка холдинга в 2025 г. ожидается на уровне 3,8 трлн руб. (рост в 1,7 раза), чистая прибыль - 338,6 млрд руб. (рост в 10 раз), EBITDA - 1,1 трлн руб. (рост в 2,7 раза), следует из приложения к программе.

Прогнозируемое снижение численности работников холдинга связано с естественным оттоком персонала (выход на пенсию, увольнение по собственному желанию), перераспределением трудовых ресурсов внутри компании, поясняется в документе. Холдинг также намерен продать часть активов - в их числе, при благоприятных условиях могут быть, например, «РЖДстрой», «Компания ТрансТелеКом», пригородные пассажирские компании.

При этом компания намерена привлекать ежегодно 65 000-75 000 новых сотрудников, в том числе обладающими новыми профессиями. В перспективе до 2025 г. из-за развития технологий холдингу понадобятся, например, машинисты, дистанционно контролирующие подвижной состав, рабочие и специалисты по строительству и эксплуатации высокоскоростных линий и подвижного состава, операторы летательных аппаратов диагностики инфраструктуры и др., приводит примеры монополия. Доля инженерно-технического персонала ОАО «РЖД» планируется увеличить с текущих 35,1% до 37,1% в 2025 г.