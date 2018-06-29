«Интер РАО» собрала собственный блокирующий пакет

Евгений Разумный / Ведомости

У «Интер РАО» появился еще один акционер, владеющий блокирующим пакетом акций компании, – это сама «Интер РАО». В пятницу ФСК ЕЭС продала 10% акций «Интер РАО» за 34,93 млрд руб., следует из сообщений «Интер РАО» и «Россетей» (акционер ФСК).

6,33% акций купила структура самой компании – «Интер РАО капитал», которая уже владеет 18,17% «Интер РАО». Еще 0,67% получила аффилированная с «Интер РАО» ООО «Практика». Таким образом, общий квазиказначейский пакет составит 25,17%.

Оставшиеся 3% акций купила ООО «ДВБ лизинг». Ее бенефициарами, по данным «СПАРК-Интерфакса», являются структуры ИК «Регион». Эта компания управляет пенсионными деньгами «Роснефти», главный исполнительный директор которой Игорь Сечин является председателем советов директоров как «Интер РАО», так и ее основного акционера - госхолдинга «Роснефтегаз» (ему принадлежит 27,63% энергетической компании).

ФСК снизила свою долю в «Интер РАО» до 8,57%. Дальнейшее ее снижение пока не планируется, говорил в четверг предправления ФСК Андрей Муров.

«Сделка является эффективным вложением денежных средств», – приводятся слова предправления «Интер РАО» Бориса Ковальчука в сообщении компании. Вырученные деньги ФСК ЕЭС намерена направить на покупку магистральных электросетевых компаний, говорит человек, близкий к акционерам ФСК. Представитель ФСК подтверждает такие намерения, но оговаривается, что использование 34,93 млрд руб. компания будет согласовывать с федеральными органами власти. Покупать ФСК будет, только если это будет экономически эффективно, утверждает ее представитель.