Туроператор «Натали турс» прекратил чартерные перевозки

Статья опубликована в № 4599 от 02.07.2018 под заголовком: «Натали турс» пострадала от футбола

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«Натали турс» отказалась от чартерных рейсов, чтобы сократить убытки и стабилизировать финансовую ситуацию Максим Стулов / Ведомости

С 30 июня структура крупного туроператора «Натали турс» – компания «Панорама тур» прекратила чартерное авиасообщение для туристов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на письмо компании турагентам. «В связи с низкими финансовыми показателями выполнения чартерных программ по направлениям Барселона, Римини, Катания, Неаполь, Анталия, Ираклион принято решение об их сокращении начиная с 30 июня», – цитирует «Интерфакс» этот документ. Сейчас все чартерные рейсы туроператора оплачены и используются, чтобы вывезти туристов с курортов, уточнил президент туроператора Владимир Воробьев (здесь и далее цитата по «Интерфаксу»).

«Натали турс» основана в 1992 г. и ранее входила в топ-5 крупнейших российских туроператоров. В 2014 г. «Натали турс» обслужила 750 000 туристов, оборот составил $850 млн, более поздние данные туроператор не раскрывал. Компания принадлежит Воробьеву и его супруге Наталье; связаться с ними «Ведомостям» в воскресенье не удалось.