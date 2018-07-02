Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4599 от 02.07.2018 под заголовком: «Натали турс» пострадала от футбола

Туроператор «Натали турс» прекратил чартерные перевозки

Поток выездных туристов снизился из-за чемпионата мира по футболу
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

С 30 июня структура крупного туроператора «Натали турс» – компания «Панорама тур» прекратила чартерное авиасообщение для туристов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на письмо компании турагентам. «В связи с низкими финансовыми показателями выполнения чартерных программ по направлениям Барселона, Римини, Катания, Неаполь, Анталия, Ираклион принято решение об их сокращении начиная с 30 июня», – цитирует «Интерфакс» этот документ. Сейчас все чартерные рейсы туроператора оплачены и используются, чтобы вывезти туристов с курортов, уточнил президент туроператора Владимир Воробьев (здесь и далее цитата по «Интерфаксу»).

«Натали турс» основана в 1992 г. и ранее входила в топ-5 крупнейших российских туроператоров. В 2014 г. «Натали турс» обслужила 750 000 туристов, оборот составил $850 млн, более поздние данные туроператор не раскрывал. Компания принадлежит Воробьеву и его супруге Наталье; связаться с ними «Ведомостям» в воскресенье не удалось.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике