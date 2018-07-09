Семья губернатора Сахалинской области продала рыбный бизнес

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Тихоокеанская сельдь будет принадлежать меньшему числу рыбопромышленников Юрий Смитюк / ТАСС

Приморское рыбодобывающее предприятие – ПАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ) – сообщило о смене владельца. Это подтвердил человек, близкий к акционерам компании. Свои доли в ПБТФ продали родственники губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, знают два его знакомых.

В частности, 28,05% долей продала Ирина Герасименко (так же зовут жену Кожемяко), 27,4% – Ольга Кравченко (таково имя сестры сахалинского губернатора), 11% – Никита Кожемяко (так зовут сына губернатора). Долю в 16,6% продала и фирма «Торговый дом «Фили» (им пополам владеют Кравченко и Герасименко), а доля компании «Вымпел» (55 и 25% – у Герасименко и Кравченко) снизилась с 13,7 до 0,5%. Никита Кожемяко продажу доли опроверг, Кравченко от комментариев отказалась, связаться с Герасименко не удалось.

Новым владельцем 96,4% компании стало ЗАО «Остров «Сахалин», зарегистрированное в Южно-Сахалинске. Эта компания – структура бывшего члена Совета Федерации от Сахалинской области Александра Верховского, контролирующего рыбодобывающую группу «Гидрострой», что следует из документов принадлежащего бизнесмену банка «Итуруп», датированных маем 2018 г. Действительно, сделка заключена в интересах Верховского, подтверждает его знакомый. Сам Верховский и представитель «Гидростроя» на вопросы «Ведомостей» не ответили.