Тимченко разделил свой пакет в «Новатэке»

Миллиардер Геннадий Тимченко (на переднем плане) Валерий Шарифулин / ТАСС

Бизнесмен Геннадий Тимченко 5 июля перевел 19,16% акций «Новатэка» со своего основного холдинга «Волга груп» на недавно зарегистрированное им же ООО «Эна инвест», следует из сообщения газовой компании.

При этом совокупный пакет Тимченко в «Новатэке» остался неизменным – 23,49% с учетом оставшихся у «Волга груп» 4,33%. Исходя из текущих котировок «Новатэка» на Московской бирже, переданный пакет акций стоит около 520 млрд руб.

ООО «Эна инвест» зарегистрировано в ноябре 2017 г. Представитель «Волга груп» Антон Куревин говорил «Интерфаксу», что новая компания «учреждена для решения проектных задач "Волга груп" и акционера».

Генеральным директором «Эна инвест» стал Леонтий Иванов, которого «Интерфакс» называет известным в Петербурге управленцем. Он возглавлял ООО «ЛСР. Стеновые материалы», ЗАО «Победа/Knauf», «Газпроминвестарену» (ООО «Газпром социнвест», 2005-2007 гг.), ООО «Конгресс-центр "Константиновский". В 2013-2016 гг. возглавлял Федерацию гребного спорта Санкт-Петербурга.

Тимченко и «Волга груп» находятся под американскими санкциями. «Новатэк" не мог стать объектом вторичных санкций из-за Тимченко, так как последний владеет менее 50% компании, отмечает партнер юрфирмы А2 Михаил Александров. Передача части акций другой компании, скорее всего, могла быть сделана в рамках подготовки какой-то сделки с акциями "Новатэка" – их продажи или привлечения финансирования, рассуждает юрист: пакет акций крупной публичной компании сложнее продавать, чем небольшую структуру, владеющую ее акциями.

В январе этого года Тимченко перевел 9,16% принадлежащих ему акций «Новатэка» в «Волга груп». В результате этого доля его прямого участия в компании сократилась до нуля, а косвенного – увеличилась до 23,49%.

«Ведомости» отправили запрос представителю «Волга груп».