Количество иностранных туристов в России в 2019 году превысит 30 млн

Максим Стулов / Ведомости

В 2019 г. поток иностранных туристов в Россию вырастет на 20% и превысит 30 млн человек, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Это будет рекордный показатель для России», - отметила она. В этом году рост туристического потока будет более скромным, прогнозирует Ломидзе: благодаря чемпионату мира по футболу он увеличится на 5-10% до 25,5-26,8 млн человек. Но в прошлом году было и вовсе падение - на 1% до 24,4 млн человек, по данным Росстата.

По словам Ломидзе, часть «классических» туристов в этом году не приехали в Россию, они посетят нашу страну в следующем году. Мундиаль и его гости будут рекламировать Россию, что увеличит спрос, ожидает она. По данным Оргкомитета ЧМ-2018, Россию должны были посетить 570 000 иностранцев. Их было около 700 000, подсчитали в АТОР.

Больше всего билетов на матчи чемпионата мира купили иностранные болельщики из США (88 825), Бразилии (72 512), Колумбии (65 234), Германии (62 541), Мексики (60 302), Аргентины (54 031), Перу (43 583), Китая (40 251), Австралии (36 359) и Англии (32 362).

Сейчас больше всего Россию посещают туристы из Германии, Китая, Финляндии, активно растет поток из Индии и Ирана, рассказывает Ломидзе. В 2019 г. АТОР ожидает увеличения числа туристов из азиатских и европейских стран, поскольку они могут относительно недорого купить билеты на прямые авиарейсы. Основным препятствием на пути иностранцев остается виза в Россию: турбизнесу необходимы визовые послабления, отмечает Ломидзе.