Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4612 от 19.07.2018 под заголовком: Иркутский газ привлек Китай

Иркутская нефтяная компания нашла партнера из Китая

China Pingmei Shenma Energy Chemical Group поможет ей реализовать проекты по переработке газа
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До конца 2018 г. Иркутская нефтяная компания (ИНК) и China Pingmei Shenma Energy Chemical Group создадут в Иркутской области совместное предприятие для переработки природного и попутного нефтяного газа. О подписании соответствующего соглашения ИНК сообщила 18 июля. Как распределятся доли участников СП, каким будет вклад сторон, представитель ИНК не раскрыл. ТЭО проекта разрабатывают китайские и российские проектные организации, говорится в сообщении ИНК. Кроме того, «достигнута принципиальная договоренность о комплектовании будущего производства оборудованием, произведенным в обеих странах».

Общая стоимость проекта оценивается в 361 млрд руб., говорится на сайте ИНК. В 2015 г. основной владелец и председатель совета директоров ИНК Николай Буйнов говорил «Ведомостям», что инвестиции в проект составят около 170 млрд руб. Почему проект подорожал вдвое, представитель ИНК не уточнил.

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