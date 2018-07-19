Иркутская нефтяная компания нашла партнера из Китая
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
До конца 2018 г. Иркутская нефтяная компания (ИНК) и China Pingmei Shenma Energy Chemical Group создадут в Иркутской области совместное предприятие для переработки природного и попутного нефтяного газа. О подписании соответствующего соглашения ИНК сообщила 18 июля. Как распределятся доли участников СП, каким будет вклад сторон, представитель ИНК не раскрыл. ТЭО проекта разрабатывают китайские и российские проектные организации, говорится в сообщении ИНК. Кроме того, «достигнута принципиальная договоренность о комплектовании будущего производства оборудованием, произведенным в обеих странах».
Общая стоимость проекта оценивается в 361 млрд руб., говорится на сайте ИНК. В 2015 г. основной владелец и председатель совета директоров ИНК Николай Буйнов говорил «Ведомостям», что инвестиции в проект составят около 170 млрд руб. Почему проект подорожал вдвое, представитель ИНК не уточнил.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}