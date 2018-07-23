За что «Роснефть» требует почти 90 млрд рублей с партнеров по «Сахалину-1»
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«Роснефть» подала в Арбитражный суд Сахалинской области иск к участникам нефтегазового проекта «Сахалин-1» 13 июля. Спустя неделю, 20 июля, он был принят к рассмотрению, следует из данных картотеки арбитражных дел kad.arbitr.ru. «Роснефть» требует суммарно 89,1 млрд руб. с российских «дочек» американской ExxonMobil (30% в проекте «Сахалин-1»), японской Sodeco (20%) и индийской ONGC Videsh (20%), а также со своих структур «Сахалинморнефтегаз-шельф» и «РН-астра» (20%), следует из определения суда. Претензии к ответчикам рассчитаны пропорционально их долям в проекте «Сахалин-1».
Из этой суммы основные претензии «Роснефти» за «неосновательное обогащение» составляют 81,7 млрд руб., остальное – начисленные проценты. По мнению «Роснефти», нарушение со стороны партнеров по «Сахалину-1» происходило на протяжении почти трех лет – с июля 2015 г. до мая 2018 г.
Суть претензий к партнерам по «Сахалину-1» в определении суда не описана. Но в нем указано требование к «Роснефти»: предоставить «копию соглашения о подготовке продукции Северной оконечности месторождения «Чайво» от 18 сентября 2014 г., на которое имеется ссылка в юридически обязывающем предварительном соглашении к соглашению «о балансировке в связи с перетоками».
Из этого можно сделать вывод, что нефть с месторождения «Роснефти» «Северное Чайво» может перетекать на площади находящегося по соседству месторождения «Чайво», с которого ведут добычу партнеры по «Сахалину-1», сходятся во мнении геолог крупной нефтегазовой компании и сотрудник крупной нефтесервисной компании. К тому же в конце прошлого года «Роснефть» заказывала DeGolyer and MacNaughton (предлагает консультационные услуги в нефтегазовой сфере) проведение независимой оценки перетоков нефти и конденсата между Северной оконечностью «Чайво» и месторождением «Чайво» «Сахалина-1», а также другими лицензионными участками.
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