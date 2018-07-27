Гендиректор «Магнита» рассказала об изменениях магазинов сети

Эффект от «редизайна 2.0» будет уже к концу года, обещает Ольга Наумова

Статья опубликована в № 4618 от 27.07.2018 под заголовком: «Магнит» меняется в лице

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«Магнит» объясняет результаты низкой продовольственной инфляцией и ростом конкуренции Е.Кузьмина / Ведомости

Рост продаж второго по обороту ритейлера в России «Магнит» снова замедлился. После небольшого ускорения в I квартале, когда выручка увеличилась на 8,1% год к году, во II квартале она прибавила 6,5% до 306,7 млрд руб., сообщила компания. Это ниже ожиданий рынка: консенсус-прогноз «Интерфакса» предполагал 310,4 млрд руб.

Основной конкурент «Магнита» и лидер рынка X5 Retail Group во II квартале нарастил выручку на 19,4% до 380,9 млрд руб.