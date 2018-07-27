Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4618 от 27.07.2018 под заголовком: «Магнит» меняется в лице

Гендиректор «Магнита» рассказала об изменениях магазинов сети

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Рост продаж второго по обороту ритейлера в России «Магнит» снова замедлился. После небольшого ускорения в I квартале, когда выручка увеличилась на 8,1% год к году, во II квартале она прибавила 6,5% до 306,7 млрд руб., сообщила компания. Это ниже ожиданий рынка: консенсус-прогноз «Интерфакса» предполагал 310,4 млрд руб.

Основной конкурент «Магнита» и лидер рынка X5 Retail Group во II квартале нарастил выручку на 19,4% до 380,9 млрд руб.

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