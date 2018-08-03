«Роснефть» может пойти на мировую в споре на 89 млрд рублей

Индийская ONGC раскрыла суть претензий госкомпании к партнерам по проекту «Сахалин-1»

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По мнению «Роснефти», нарушение со стороны партнеров по «Сахалину-1» происходило почти три года Александр Семенов / ИТАР-ТАСС

«Роснефть» и ее партнеры по проекту «Сахалин-1» ведут переговоры о решении спора на 89 млрд руб. в досудебном порядке, следует из сообщения участника проекта – индийской ONGC Videsh.

Индийская компания отмечает, что стороны сейчас обсуждают возможность урегулировать претензии «Роснефти» во внесудебном порядке за сумму менее 10% годового бюджета консорциума «Сахалин-1». Годовой бюджет консорциума его участники не раскрывают. Переговоры ведет оператор проекта – Exxon Neftegaz.