В каких скандалах пострадала репутация крупнейшего независимого нефтетрейдера Vitol

Статья опубликована в № 4625 от 07.08.2018 под заголовком: Иэн Тейлор: Мы в Vitol не были бандитами. Но мы преуспели

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Иэн Тейлор, председатель совета директоров Vitol Bloomberg / Gettyimages

Иэн Тейлор – один из богатейших бизнесменов Великобритании, председатель Королевского оперного театра «Ковент-Гарден», известный меценат и щедрый донор правящей консервативной партии. Он водит компанию с министрами действующего кабинета, хвалится сказочной частной коллекцией произведений искусства и потратил сотни тысяч фунтов, пытаясь помешать Brexit и обретению Шотландией независимости. Его выбор заведения для ланча – типичный для представителя английского истеблишмента: 5-звездочный отель Goring неподалеку от Букингемского дворца.

Тем не менее язык не поворачивается назвать Тейлора «Мистер Традиции». Он управляет компанией, о которой вы, возможно, никогда не слышали: крупнейшим независимым нефтяным трейдером в мире Vitol. Он имел дело с самыми непривлекательными режимами – от Кубы Кастро до Ирака Саддама Хусейна, работал в Африке, Средней Азии, на Балканах. Если уж и считать его классическим английским джентльменом, то он походит на пирата елизаветинской эпохи, пусть даже без рыцарского звания, дарованного Дрейку, Гренвилю и Рэли, – это больной для него момент, но о нем позже.

Тейлор сидит за своим обычным дальним угловым столом – исхудавший, в темном костюме, белой рубашке и темно-синем галстуке. Он все еще оправляется от лучевой терапии по поводу рака горла, пережив уже два тяжелых хирургических вмешательства. Когда я шучу о богачах и шикарном Goring, он заходится в смехе пополам с кашлем и признается: «Я немного сжульничал. Мой офис прямо за углом».

По своей природе Vitol торговец, который возит нефть по всему земному шару, зарабатывая на разнице цен. Это крупномасштабный, низкорентабельный бизнес, где важны личные отношения. В прошлом году выручка составила более $180 млрд. Vitol конкурирует с торговыми подразделениями нефтяных гигантов Royal Dutch Shell и BP, а также с такими могущественными соперниками, как Glencore и Trafigura. Ежедневно она продает-покупает более 7 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов – достаточно для удовлетворения текущих потребностей Великобритании, Германии, Испании и Франции, вместе взятых. Ее боссы получают щедрое вознаграждение. И только в прошлом году частная компания пустила $1,6 млрд на обратный выкуп акций.