Стал известен покупатель самого дорогого бриллианта у «Алросы»

Сколько стоил сам камень «Династия», а сколько – одноименная коллекция, в которую он входил, представитель «Алросы» говорить отказался Андрей Гордеев / Ведомости

Ювелирный дом Mouawad Group сообщил, что 2 августа купил круглый бриллиант «Династия» в 51,38 карата. Стоимость бриллианта вместе с коллекцией камней составила $10 млн, пишут ювелирный дом и крупнейший в мире производитель алмазов «Алроса».

«Алроса» сообщила, что провела 2 августа 2018 г. аукцион по продаже бриллианта «Династия» на собственной электронной торговой площадке. Сколько стоил сам камень «Династия», а сколько – остальная коллекция, в которую он входил, представитель «Алросы» говорить отказался. Представитель Mouawad Group пока не ответил «Ведомостям».

Mouawad Group – ювелирный торговый дом, который представлен в Женеве и Дубае, владеет им уже четвертое поколение потомков основателя Девида Моуавада. Его праправнуки Фред и Паскаль (их слова приводятся в сообщении) заявили, что горды важным приобретением: «Нас привлекла в камне «Династия» не только прозрачность его происхождения, но также и то, что это один из самых ценных и самых крупных бриллиантов, когда-либо проданных «Алросой».

За годы работы Mouawad приобретал в коллекцию такие камни, как Jubilee (245,35 карата), The Queen of Holland (135,92 карата) и Taylor Burton (69,42 карата).

Главный бриллиант «Династия» имеет огранку Triple Exсellent (самое высокое качество огранки), он традиционной круглой формы с 57 гранями. Это самый чистый и дорогой бриллиант, когда-либо ограненный в России, вершина мастерства русских огранщиков, писала «Алроса» в сообщении в прошлую пятницу.