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«Газпром» готовится ответить на санкции США Е. Разумный / Ведомости

В конце августа совет директоров «Газпрома» обсудит, как отразилось на его деятельности введение и угрозы санкций, следует из материалов компании. Вопрос «о влиянии западных санкций на группу Газпром в 2017–2018 гг. и мерах реагирования» включен в повестку совета директоров «Газпрома», говорится в сообщении концерна. Заседание совета запланировано на 28 августа. До проведения заседания совета директоров дополнительно комментировать его повестку представитель «Газпрома» не стал.

На «Газпром» санкции пока не распространяются, однако существует ряд ограничительных мер, которые создают косвенные риски для проектов «Газпрома» или препятствуют их развитию. Так, в августе 2015 г. администрация США расширила отраслевые санкции в отношении российской экономики на нефтегазовое Южно-Киринское месторождение, крупнейшее на шельфе Сахалина. Из-за невозможности сразу заместить необходимое для его разработки зарубежное оборудование «Газпром» был вынужден перенести сроки его запуска сначала на 2019 г., затем на 2021 г. Сейчас предполагается, что начало его эксплуатации начнется в 2023 г., следует из материалов компании.

С выводом на полку добычи в 21 млрд куб. м в год Южно-Киринское месторождение предполагалось сделать основной ресурсной базой для третьей очереди СПГ-завода «Сахалин-2» (совместный проект «Газпрома», Royal Dutch Shell, Mitsui и Mitsubishi). Оно же может стать источником газа для основных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и экспортных поставок в Китай. Инвестиционное решение по строительству третьей производственной линии «Сахалина-2» до сих пор не принято. О согласовании с КНР основных условий контракта на поставку газа по «дальневосточному маршруту» «Газпром» сообщил в конце 2017 г., но ни возможных сроков, ни объемов поставок стороны не раскрывали.

Президент США 2 августа 2017 г. подписал закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). «Газпром» в документе прямо не упоминается, но в нем предусмотрена возможность наложения президентом санкций на компании, принимающие участие в строительстве Россией экспортных трубопроводов, предоставляющие для этих целей оборудование, технологии и услуги. Разовые инвестиции в такие проекты ограничены $1 млн, накопленные в течение года – $5 млн.