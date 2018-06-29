Бизнес / ТЭК

Руководитель самой богатой российской компании прокомментировал санкции США

Владимир Богданов относится к ним философски
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Сегодня в Сургуте прошло годовое общее собрание акционеров «Сургутнефтегаз». Местом проведения традиоционно стало  здании управления по матобеспечению и управления технологического транспорта и автомобильных дорог «Сургутнефтегеза» на улице Губкина.

«Сургутнефтегаз» одна из самых закрытых и консервативных в бизнесе. Уже несколько лет ее годовая добыча нефти колеблется около 60 млн т. В 2017 г добыча нефти составила 60,5 млн т. (-2,1% к 2016 г). «Это ниже наших возможностей», - сказал акционерам гендиректор Владимир Богданов, пояснив, что на результаты повлияла необходимость соблюдения договоренностей стран ОПЕК+ об ограничение добычи. «В тоже время этот показатель находится в пределах оптимального диапазона, который был ранее нами обозначен в 60-62 млн т в год», - добавил он.

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Комментарии  ()
komandir
07:25 29.06.2018
Как говорится. Народ в России еще есть. В случае чего помогут.
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