Руководитель самой богатой российской компании прокомментировал санкции США
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Сегодня в Сургуте прошло годовое общее собрание акционеров «Сургутнефтегаз». Местом проведения традиоционно стало здании управления по матобеспечению и управления технологического транспорта и автомобильных дорог «Сургутнефтегеза» на улице Губкина.
«Сургутнефтегаз» одна из самых закрытых и консервативных в бизнесе. Уже несколько лет ее годовая добыча нефти колеблется около 60 млн т. В 2017 г добыча нефти составила 60,5 млн т. (-2,1% к 2016 г). «Это ниже наших возможностей», - сказал акционерам гендиректор Владимир Богданов, пояснив, что на результаты повлияла необходимость соблюдения договоренностей стран ОПЕК+ об ограничение добычи. «В тоже время этот показатель находится в пределах оптимального диапазона, который был ранее нами обозначен в 60-62 млн т в год», - добавил он.
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