Нефтяники увеличат поставки топлива на внутренний рынок

Правительство обязало нефтяников увеличить продажи топлива по цене, обеспечивающей доходность независимым заправкам Евгений Разумный / Ведомости

В среду вице-премьер Дмитрий Козак обсудил ситуацию с ценами на нефтепродукты с представителями крупных нефтяных компаний. Весной из-за роста акцизов, ремонта НПЗ и увеличения экспорта нефтепродуктов топливо резко подорожало.

Нефтяников уже обязали зафиксировать цены на бензин, дизтопливо и авиакеросин. Теперь они еще и ежемесячно будут продавать на 3% больше, чем в 2017 г., бензина и дизтоплива «по ценам, обеспечивающим достаточный для операционной деятельности уровень доходности независимых сетей АЗС», следует из протокола совещания («Ведомости» ознакомились с содержанием, представитель Козака его подтвердил).

Как изменились поставки на внутренний рынок с начала года, представитель Минэнерго не говорит. Министерство с ФАС и компаниями принимает меры по увеличению производства нефтепродуктов, обеспечению их приоритетной поставки на внутренний рынок, в том числе предложения на бирже.

По данным «Роснефти», экспорт бензина увеличили все нефтяные компании – за четыре месяца на 50%. Поставлять за рубеж им выгоднее: экспортная премия по сравнению с поставками на внутренний рынок составляет 6791 руб./т по Аи-92 и 2946 руб./т по дизтопливу, указывала компания в сообщении 4 июня.

В прошлом году производство бензина в России составило 39,2 млн т (96,2% приходится на долю заводов, входящих в ВИНК), из которых 90% поставляется на внутренний рынок. В отличие от рынка бензина рынок дизельного топлива профицитный: производство – 76,9 млн т (87,2% – доля крупных нефтяных компаний), из которых только 43% продается внутри России.

Увеличение поставок на 3% – мера эффективная, это позволит насытить внутренний спрос и без проблем пройти летний период высокого спроса на товар, считает гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов.

У независимых сетей АЗС уже давно маржа отрицательная, для обеспечения доходности цены должны быть снижены на 10%, говорит президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. Независимые участники топливного рынка считают приемлемой маржу в 12%, замечает Турукалов. Для обеспечения такого уровня индекс Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи на бензин Аи-92 должен снизиться примерно на 4700 руб./т, или на 8,6%, дизтопливо – на 2500 руб./т, или на 5%.

Цена на АЗС, принадлежащих ВИНК, как правило, ниже, чем у независимых, из-за этого последние теряют клиентов, продолжает Аркуша, объясняя это тем, что нефтяники могут позволить своим заправкам работать в убыток, зарабатывая на других сегментах. По его мнению, для выравнивания оптовые цены должны быть снижены примерно на 7000 руб./т.

Для нефтяных компаний снижение оптовых цен – недополученная прибыль, но в то же время цены на нефть выросли, отмечает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук: «Они получают прибыль выше, чем закладывали изначально, так как ориентировались на стоимость нефти примерно в $60/барр.». В пятницу Brent торговалась у отметки $76/барр. Помимо этого правительство решило снизить акцизы на топливо с 1 июня на 3000 руб./т бензина, 2000 руб./т дизтоплива. «Снижение на 5% не так мало», – отмечает Полищук. Представители «Роснефти», «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза», «Лукойла» на запросы не ответили.