Правительство угрожает нефтяникам ростом пошлин на нефтепродукты
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Правительство хочет получить оперативную возможность регулировать пошлины на экспорт топлива, чтобы поставки на экспорт и на внутренний рынок приносили одинаковую прибыль, следует из заявлений вице-премьера Дмитрия Козака. Такую идею он высказал во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 7 июня.
«Мы буквально завтра внесем законопроект <...> Дадим возможность правительству повышать экспортную пошлину на моторное топливо, в крайнем случае – почти приравнять ее к экспортной пошлине на нефть», – заявил Козак. Путин такую идею поддержал. Он назвал недопустимой ситуацию с ростом цен на бензин, которая сложилась в России в последнее время.
С конца марта к началу июня топливо на АЗС подорожало в среднем на 10%. А оптовые цены на бензин выросли в среднем на 20%. «Рост цен на бензин за последние четыре года обоснован, так как существенно подешевел рубль, были снижены экспортные пошлины, увеличился netback и повысились акцизы», – пишет в отчете аналитик БКС Кирилл Таченников.
Федеральный чиновник и видевший законопроект человек говорят, что документ позволяет правительству повысить экспортные пошлины на нефтепродукты до 90% от нефтяных. Сейчас они в несколько раз меньше. При этом, продолжает один из собеседников, в случае дальнейшего ухудшения ситуации правительство сможет и дальше повышать пошлины вплоть до нормализации цен на внутреннем рынке.
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