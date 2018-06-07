Правительство хочет иметь право вводить запретительные пошлины на бензин

Если пошлины на автобензин и на сырую нефть сравняются, то экспортеры бензина будут платить около 20% его цены на внешнем рынке Денис Абрамов / Ведомости

Правительство хочет получить оперативную возможность регулировать пошлины на экспорт топлива, чтобы поставки на экспорт и на внутренний рынок приносили бы одинаковую прибыль, следует из заявлений вице-премьера Дмитрия Козака. Такую идею высказал он во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы буквально завтра внесем законопроект, чтобы снизить экспортный netback (равнодоходная экспортной цена на внутреннем рынке – «Ведомости»), – заявил Козак. – Дадим возможность правительству повышать экспортную пошлину на моторное топливо, в крайнем случае почти приравнять ее к экспортной пошлине на нефть». «У нас появится окно возможностей, чтобы оперативно реагировать, но, надеемся, что применять это не придется», – добавил вице-премьер. Путин такую идею поддержал. Он назвал недопустимой ситуацию с ростом цен на бензин, которая сложилась в России в последнее время.

«Правительство провело пересмотр некоторых налоговых мер по наполнению бюджета, так называемый маневр», – пояснил президент, отвечая, почему цены на АЗС выросли. Это привело к тому, что стало выгоднее экспортировать сырую нефть. А рост мировых цен на сырье привел к повышению привлекательности экспорта топлива.

В июне экспортная пошлина на нефть составляет $131,8 за т, сама нефть на европейском рынке стоит примерно $73 за баррель, или $529–530 за т. Таким образом, от внешней цены нефти экспортер платит около 25%, и европейская цена сырья за вычетом экспортной пошлины составляет примерно $398 за т.

Автобензин в Северо-Западной Европе стоит около $700 за т, а действующая экспортная пошлина – всего $39,5 за т., или 5,6% от цены. Если пошлины на автобензин и на сырую нефть сравняются, то экспортеры бензина будут платить около 20% его цены на внешнем рынке и европейская цена бензина за вычетом пошлины составит около $569 за т. Рост пошлин на моторное топливо сделает их заградительными и значительно повысит привлекательность внутреннего рынка для производителей нефтепродуктов, уверен гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов.

Снижение акцизов на бензин и дизтопливо, о чем недавно объявило правительство, способно защитить внутренний рынок лишь при мировых ценах на нефть ниже $75 за баррель, добавляет он. Турукалов считает, что если нефть будет дороже, то потребуется дополнительно повышать привлекательность внутреннего рынка или за счет дальнейшего снижения акцизов (а это накладно для бюджета), или за счет повышения экспортных пошлин.

Меры уже приносят свои плоды, отметил вице-премьер Козак, по его словам, поставки дизельного топлива и бензинов на внутренний рынок выросли на 20%.

С конца марта к началу июня топливо на АЗС подорожало в среднем на 10%, тогда как оптовые цены на бензин – в среднем на 20%. Акцизы на бензины и дизельное топливо будут снижены с начала июля на 3000 и 2000 руб. за тонну соответственно, рассказывал 25 мая первый вице-премьер Антон Силуанов. Теперь этот срок перенесен на начало июня. Вопрос о дополнительном снижении фискальной нагрузки в правительстве действительно обсуждался, отмечал представитель Козака, но комментировать достигнутые договоренности он не стал.

«Мы считаем, что нужны более серьезные меры по изменению системы налогообложения, которая привела к нынешнему кризису», – говорил представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев. Он указывал, что из-за действующей фискальной политики нефтеперерабатывающим компаниям стало выгоднее производить и продавать топливо на иностранных рынках.

15 прямых линий Владимира Путина