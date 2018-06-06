Вице-премьер Козак договорился с нефтяниками о параметрах налогового маневра

Экспортные пошлины на нефть будут отменены через шесть лет

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Налоговый маневр – повышение НДПИ и снижение экспортных пошлин – был начат в 2015 г. Sergei Karpukhin / Reuters

Правительство подготовит законопроект о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли, его параметры обсуждались на совещании 6 июня вечером у вице-премьера Дмитрия Козака с нефтяными компаниями.

Как сообщил «Ведомостям» участник совещания, на нем были зафиксированы ключевые параметры налогового маневра – отмена вывозных экспортных пошлин на нефть путем снижения пошлин на 5% в год в течение шести лет, а также введение отрицательного акциза на нефть для НПЗ.

Представитель Козака подтвердил факт обсуждения параметров завершения налогового маневра, но отказался обсуждать детали. «В кратчайшие сроки будет разработан соответствующий законопроект, который будет содержать конкретные параметры завершения налогового маневра. В правительстве уже на следующей неделе намерены обсудить его основные положения с участием нефтяных компаний», - сказал представитель вице-премьера Илья Джус. Договоренности с нефтяниками 30 мая о фиксации розничных цен на топливо в целом выполняются основными игроками отрасли и удалось добиться стабилизации ситуации на рынке, добавил он.

Налоговый маневр – повышение НДПИ и снижение экспортных пошлин – был начат в 2015 г. Реформа должна была завершиться в 2017 г., когда пошлины опустились бы до 30%, но в 2016 г. Минфин предложил обнулить их полностью, соразмерно повысив налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Но реформе активно сопротивлялись Минэнерго и нефтяники. По их мнению, обнуление пошлин приведет к повышению внутренней цены на нефть и снижению маржи НПЗ.

Минфин готов предоставить бизнесу компенсации – отрицательные акцизы на нефть, а также понизить акцизы на нефтепродукты. А для НПЗ, которые завершили строительство комплексов глубокой переработки нефти, ввести повышающие коэффициенты к базовой ставке отрицательного акциза, рассказывал ранее директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.