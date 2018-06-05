Нефтяные компании перестали повышать цены на бензин

Впервые за два месяца топливо в Москве почти не подорожало

Статья опубликована в № 4581 от 05.06.2018 под заголовком: Бензин пока не дорожает

Впервые за два месяца топливо в Москве почти не подорожало Андрей Гордеев / Ведомости

Крупнейшие российские нефтяные компании – «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть» – не поднимали цены на топливо на своих московских заправках с 31 мая по 4 июня, следует из данных Московской топливной ассоциации. Повысили «Татнефть» – на 29 коп. на бензин Аи-92 и Аи-95, Shell – на 14 коп. на дизтопливо и на 7 коп. на Аи-95. Но при этом последняя снизила цены на Аи-92 на 3 коп. за литр, а независимая сеть «Астра АЗС» – на 7 коп. за литр. В итоге средневзвешенная цена на дизтопливо и Аи-92 выросла лишь на 1 коп. до 44,40 руб. за литр и 42,59 руб. за литр, Аи-95 – на 3 коп. до 45,91 руб. за литр.

Рост цен на российских АЗС начался в марте сразу после президентских выборов. При этом темпы постепенно ускорялись, и, к примеру, с 21 по 28 мая бензин на московский заправках подорожал почти на 1 руб. за литр. Причина роста – традиционные весенние ремонты на НПЗ, сезонное увеличение спроса, рост акцизов на нефтепродукты и привлекательность экспорта топлива из-за роста мировых цен на нефть.

Экспорт бензина увеличили все нефтяные компании – за четыре месяца на 50%, объяснила «Роснефть» в своем сообщении 4 мая. Выгода очевидна: сейчас экспортная премия по сравнению с поставками на внутренний рынок составляет 6791 руб. за тонну по Аи-92 и 2946 руб. за тонну по дизтопливу, указывает компания.

30 мая курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак провел экстренное совещание с крупнейшими нефтяными компаниями – договорились не повышать розничные цены на топливо. В свою очередь, правительство обещало снизить с 1 июня акцизы на бензин на 3000 руб. с тонны (2,28 руб. за литр) и на дизельное топливо на 2000 руб. с тонны (1,72 руб. за литр).

А Федеральная антимонопольная служба выдала предписание «Роснефти» (ее доля от общероссийского производства – 40% бензина и дизельного топлива) увеличить до 8 июня поставки топлива на внутренний рынок. «Роснефть» объясняла снижение отгрузки плановыми ремонтами заводов. При этом она заявила, что снижение акцизов не решит проблему. Отмена экспортных пошлин к 2024 г., что предусмотрено налоговым маневром, приведет к росту цен на топливо в 1,5 раза, считает «Роснефть».

Нефтяные компании действительно остановили рост цен на АЗС и на мелкооптовые партии топлива, другой позитивный момент – начало расти предложение нефтепродуктов на бирже, говорит гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов. Вопрос в том, как долго АЗС будут сдерживать цены. Маржа нефтепереработки остается низкой, это основание для повышения розничных цен, хотя гораздо более медленными темпами, чем весной, рассуждает аналитик БКС Кирилл Таченников. «Роснефть» оценивает потери нефтепереработчиков в 3000 руб. на тонну дизельного топлива (2,58 руб. за литр) и 7000 руб. на тонну Аи-92 (5,32 руб. за литр).

Среди необходимых экстренных мер по стабилизации ситуации на рынке Турукалов называет увеличение нормативов биржевых продаж и введение заградительных экспортных пошлин.

Дальнейшая динамика цен на топливо будет зависеть от стоимости нефти, курса рубля и роста акцизов, говорит Таченников. Нужны будут комплексные меры, которые сделают внутренний рынок нефтепродуктов более привлекательным для производителей, заключает Турукалов.

Ситуация для независимых АЗС не изменилась – оптовые цены по-прежнему высокие и именно их надо снижать, говорит президент Российского топливного союза Евгений Аркуша: «Оптовые цены существенно превышают розничные, а теперь АЗС нефтяников еще и сдерживают розничные цены, эта ситуация убивает независимую сеть АЗС».

Представитель «Лукойла» от комментариев отказался, «Газпром нефти» – не ответил на запрос «Ведомостей».