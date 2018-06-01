Артемьев призвал нефтяников к социальной ответственности

Решение об ограничении экспорта должно приниматься нефтяными компаниями добровольно, отметил Артемьев Максим Стулов / Ведомости

Нефтяные компании должны максимально увеличить производство топлива и по возможности ограничить экспорт, чтобы «залить биржу» топливом и устранить его дефицит на внутреннем рынке, заявил сегодня руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

Решение об ограничении экспорта нефтяниками должно быть добровольным, но это часть их социальной ответственности, заметил руководитель ФАС. «Должна быть социальная ответственность, что мы не бросаем наших потребителей. А если цена [нефти] будет $200 за баррель, значит, весь бензин нужно вывезти из страны и оставить сухие бензоколонки? Это кто-то позволит сделать?» - риторически спросил Артемьев (цитаты по «Интерфаксу»).

По оценке Артемьева, нефтепереработка должна в первую очередь полностью загрузить мощности и отложить летний ремонт НПЗ. «Прежде всего нужно сформировать как можно больше предложения на рынке. Грубо говоря, нужно залить биржу бензинами, дизельным топливом, чтобы не было временного дефицита», - сказал руководитель ФАС.

Акцизы, по его словам, целесообразно снизить минимум до конца 2018 г. «Дальше посмотрим, какая будет конъюнктура, потому что такое парадоксальное ценообразование, которое злит людей, возникает только при высоких параметрах на внешних рынках - $60-80 за баррель», - пояснил Артемьев.

На этой неделе вице-премьер Дмитрий Козак провел экстренное совещание с крупнейшими нефтяными компаниями по ситуации на рынке нефтепродуктов. Нефтяники обязались сдерживать рост цен на топливо, взамен правительство обещало им снижение акцизов на месяц раньше планируемого (с 1 июня вместо 1 июля). Акцизы на бензины и дизельное топливо будут снижены на 3000 и 2000 руб. за тонну соответственно.

В последние два месяца резко выросли оптовые цены на бензины из-за снижения поставок топлива на внутренний рынок и продаж бензинов на бирже. Это вызвано ростом цен на нефть: нефтеперерабатывающим компаниям стало выгоднее продавать топливо за рубеж. Тонна дизельного топлива, по данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, стоит в Московском регионе 49 700 руб., экспортная цена за вычетом пошлины и транспортных расходов – 53 900 руб.

По данным Росстата, с начала года по конец мая бензин в рознице в среднем по стране подорожал на 7,3%, дизтопливо – на 7,9%. В Москве цены выросли еще больше: на Аи-92 – на 8,6%, Аи-95 – на 8,2%, дизтопливо – на 8,6%. В конце мая в столице литр 95-го стоил кое-где почти 48 руб., при этом психологический переход цены Аи-95 за 40 руб. произошел всего год назад. По данным опроса ФОМа для ЦБ, инфляционные ожидания россиян на ближайший год выросли с 7,6% в апреле до 8,6% в мае из-за колебаний курса рубля и роста цен на бензин, который каждый третий россиянин считает «очень сильным».