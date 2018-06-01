Есть ли способ остановить рост цен на бензин

Растет или падает цена на нефть, бензин на российских АЗС дорожает всегда. Но в апреле топливо в рознице подорожало так, что правительство чуть ли не впервые решило снизить ставки акцизов на топливо, чтобы не развернуть цены вспять – это, похоже, нереально, – но хотя бы затормозить рост.

Едва ли к этому решению их подтолкнуло обычное желание сдерживать инфляцию, которую могут разгонять цены на топливо, – сейчас ЦБ не видит вклада дорогого бензина и ДТ в инфляцию, к тому же она и так ниже таргета. Скорее на решение отменить повышение акциза повлияли не экономические, а политические факторы – не пойдут ли по весне граждане с вилами на заправки, где ценник прибавляет по рублю чуть ли каждую неделю? Инфляционные ожидания россиян на ближайший год и так растут – с 7,6% в апреле до 8,6% в мае, сообщил ЦБ, их разогнали колебания курса рубля и рост цен на бензин, который каждый третий россиянин считает «очень сильным», следует из опроса ФОМа для ЦБ. В разгаре и сельскохозяйственный сезон.

Да, цены на топливо растут всегда, при дорогой и дешевой нефти, при сильном и слабом рубле – это тоже своего рода стабильность. Их толкают вверх ориентация нефтянки на экспорт, регулярное повышение правительством акцизов, сезонные факторы и колебания мировых цен. Но до сих пор в течение многих лет топливо дорожало более-менее по уровню потребительской инфляции, сейчас же она за январь – май составила 1,6%, а цена на топливо выросла куда больше. По данным Росстата, с начала года по конец мая бензин в рознице в среднем по стране подорожал на 7,3%, дизель – на 7,9%, в Москве же – еще больше: Аи-92 – на 8,6%, Аи-95 – на 8,2%, ДТ – на 8,6%, итого в конце мая в столице литр 95-го стоил кое-где почти 48 руб., а 92-го – почти 46. При этом психологический переход цены Аи-95 за 40 руб. произошел всего год назад.

Акцизы снижались в 2015 г., но планово и в рамках налогового маневра, вспоминает Сергей Ежов из Vygon Consulting, а не стремительно и вынужденно, как сейчас. Да, госрегулирование цен на нефтепродукты де-юре отсутствует (если не считать регулированием регулярные сборы нефтяников в правительстве на совещания с просьбой не повышать розничные цены – последнее такое состоялось в среду), но, как указывает ФАС, именно устанавливаемые правительством акцизы и налоги составляют до 65% цены топлива. Сейчас оптовая цена топлива выше розничной, в ряде регионов розница вообще убыточна, говорит директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов. Но если вертикально-интегрированные компании (на их долю приходится меньшая часть АЗС, но большая – продаваемого топлива) могут позволить себе такой перекос за счет внутреннего перераспределения убытков, то независимые заправки – нет. Им, как и автовладельцам, снижение акциза принесет облегчение, но скорее символическое: аналитики сходятся в том, что подешеветь топливо все равно не сможет.