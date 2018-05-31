Цены на бензин зафиксировали на месяц

Бензина на внутреннем рынке сильно не хватает, он весь уходит внешним покупателям Максим Стулов / Ведомости

Бензин и дизельное топливо в мае подорожали на 5%, в Центральном регионе биржевые цены на них превысили розничные. В итоге в Москве не осталось топлива дешевле 40 руб. за литр. Вечером в среду вице-премьер Дмитрий Козак провел экстренное совещание с крупнейшими нефтяными компаниями по ситуации на рынке нефтепродуктов, рассказали «Ведомостям» два участника встречи. Один из них уточняет, что в совещании у Козака участвовали министр энергетики Александр Новак, представители Федеральной антимонопольной службы, Минфина, руководители нефтяных компаний.

Чиновники и нефтяники договорились сдержать рост цен на топливо. Взамен правительство обещало нефтяным компаниям снижение акцизов на месяц раньше планируемого, рассказывают собеседники «Ведомостей». Мораторий на повышение цен продлится месяц, уточняет один из них.

Акцизы на бензины и дизельное топливо будут снижены с начала июля – на 3000 и 2000 руб. за тонну соответственно, рассказывал 25 мая первый вице-премьер Антон Силуанов. Теперь этот срок перенесен на начало июня. Вопрос о дополнительном снижении фискальной нагрузки в правительстве действительно обсуждался, подтвердил представитель Козака, но комментировать достигнутые договоренности он не стал.

Один из участников совещания отмечает, что в дополнение к снижению акцизов в июне отменено их повышение в июле 2018 г. на 700 руб. (такой закон принят в конце 2017 г.). Таким образом, общее снижение акцизов можно оценить в 3700 и 2700 руб. соответственно. Сокращение акцизов с 1 июня приведет к выпадающим доходам бюджета на сумму около 125 млрд руб. до конца 2018 г., подсчитал старший консультант Vygon Consulting Александр Былкин. Но эти выпадающие доходы с избытком компенсируются дополнительными поступлениями благодаря росту цен на нефть и курса рубля, уверен он.

В последние два месяца резко выросли оптовые цены на бензины из-за снижения поставок топлива на внутренний рынок и снижения продаж бензинов на бирже, констатирует президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

«Правительство должно принять срочные меры, чтобы ограничить рост цен на топливо», – призывает представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев. «Мы считаем, что нужны более серьезные меры по изменению системы налогообложения, которая привела к нынешнему кризису», – отметил он. О каких еще вариантах поддержки нефтеперерабатывающей отрасли шел разговор, он не уточнил.

Леонтьев винит фискальную политику в том, что нефтеперерабатывающим компаниям стало выгоднее производить и продавать топливо на иностранных рынках. Тонна дизельного топлива, по данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, стоит в Московском регионе 49 700 руб., а экспортная цена за вычетом пошлины и транспортных расходов – 53 900 руб. При этой «навязанной отрасли политике вся переработка в России устойчиво убыточна – нужны чрезвычайные меры со стороны регулятора для нормализации ситуации», отмечает Леонтьев. Параллельно нужно пересмотреть налоговый маневр, который и создал эту проблему, подчеркнул он.

Вопрос можно решить радикально – «нужны решительные меры вплоть до временного жесткого ограничения экспорта нефтепродуктов», предложил Леонтьев. Сейчас нужно насытить внутренний рынок, уверен Аркуша. По его мнению, это может привести к снижению цен на бензин. Но ограничивать экспорт – абсурд, полагает гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов. Акцизы нужно снижать еще больше, указывает он: «Тогда на российском оптовом рынке сформируется премия к экспортному паритету, это позволит увеличить поставки на внутренний рынок». Нужна комплексная договоренность нефтяников и правительства – не только ограничение роста розничных цен, но и дальнейшее существенное снижение акцизов и донастройка налогового маневра для поддержки НПЗ, считает Турукалов.

Представители Минэнерго, Минфина, «Газпром нефти», «Новатэка» отказались от комментариев, представители «Татнефти», «Лукойла», «Сургутнефтегаза» не ответили на вопросы «Ведомостей».