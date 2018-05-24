Правительство снизит акцизы на топливо

По словам Силуанова, выпадающие 140 млрд рублей могут быть компенсированы за счет дополнительных ненефтегазовых доходов и увеличения займов

Решение о снижении акцизов принято из-за сильного роста цен на топливо Максим стулов / Ведомости

Акцизы на бензин и дизельное топливо с 1 июля будут снижены на 3000 и 2000 руб. за тонну соответственно, заявил вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. С учетом планировавшегося ранее повышения акцизов с 1июля итоговое снижение более значительно - 3700 и 2700 руб. соответственно.

Решение о снижении акцизов было принято 22 мая на совещании у зампреда правительства Дмитрия Козака, курирующего топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Это следовало из копии протокола, с которой ознакомились «Ведомости». В тот же день на совещании у премьера Дмитрия Медведева решение было поддержано, говорили «Ведомостям» чиновники.

Решение о снижении акцизов принято из-за сильного роста цен на топливо. С начала 2018 г. индекс Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, рассчитывающей оптовые цены в европейской части России, на бензин Аи-92 увеличился на 25%, Аи-95 – на 26%, дизельного топлива – на 18%. Согласно данным Росстата, бензин на АЗС с начала года подорожал на 3,4%, дизельное топливо – на 4,2%.

По данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), доля налога в конечной цене 1 л топлива составляет около 65%. Существенная налоговая нагрузка на нефтяников также является одной из причин роста цен на топливо, пояснял замруководителя службы Анатолий Голомолзин. По его мнению, снижение акцизов стабилизирует ситуацию на рынке.

Снижение акцизов может привести к выпадающим доходам регионов. По действующему законодательству, в региональные бюджеты зачисляется 88% акцизов, остальное – в федеральный бюджет. Чтобы не допустить финансовых потерь у регионов, решено, по словам Силуанова, что доходы от акцизов будут полностью зачисляться в бюджеты субъектов РФ. 100% доходов от акцизов на нефтепродукты (автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей) уже зачислялись в региональные бюджеты до 2016 г.

В итоге выпадающие доходы федерального бюджета составят 140 млрд руб., сообщил Силуанов. «Источник компенсации потерь федерального бюджета будет определен осенью. Это могут быть дополнительные ненефтегазовые доходы и увеличение займов», – пояснил первый вице-премьер.