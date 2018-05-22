Акцизы на топливо могут снизить уже с 1 июля

Андрей Гордеев / Ведомости

Акцизы на топливо могут быть снижены уже с 1 июля, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и подтвердил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин. Такое решение было принято на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака («Ведомости» ознакомились с копией его протокола, подлинность подтвердил чиновник). Акцизы на бензин могут быть снижены на 3000 руб./т и 2000 руб./т – на дизельное топливо, следует из документа. На совещании у премьера Дмитрия Медведева во вторник решение было поддержано, говорит один из чиновников.

Представитель Козака подтвердил факт совещания, отказавшись от остальных комментариев. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова пока не ответила на запрос «Ведомостей». Представитель Минфина переадресовал вопросы в правительство, Минэнерго – отказался от комментариев.

Подтолкнул чиновников на такое решение сильный рост цен на топливо. С начала года индекс биржи, рассчитывающий цены в европейской части России на бензин Аи-92 вырос на 25%, Аи-95 – 26%, дизельного топлива – 18%. На заправках бензин с начала года подорожал на 3,4%, дизельное топливо – 4,2%, следует из данных Росстата. Связано это с ростом цен на нефть и решением прошлого правительства незапланированно поднять акцизы на топливо в два этапа – по 50 коп. за 1 л с 1 января и с 1 июля, существенно выше, чем предполагалось раньше. Выросли международные цены и акцизы – это два фактора, которые внесли вклад в рост цен, говорила первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева. По данным ФАС, доля налога в конечной цене каждого проданного литра моторного топлива – около 65%.

Именно существенная налоговая нагрузка привела к сильному росту цен на топливо, пояснил Голомолзин. Снижение акцизов стабилизирует ситуацию на рынке, надеется он.

Из-за повышения акцизов в период низких цена нефть оптовая цена оказалась выше розничной, объясняет федеральный чиновник. Ценообразование на внутреннем рынке находится под его существенным влиянием нетбэка, объясняет директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов, в сложившейся ситуации «сильная нефть – слабый рубль» значение «нетбэков» по топливам существенно превысили все существовавшие на конец прошлого года прогнозы, что создало высокое давление на цены. При текущей конъюнктуре значение экспортного паритета по автомобильному бензину превысило 47 руб/л, при этом розничная маржа продолжает находиться вблизи нулевых отметок и ниже, оценивает он. Снижение акцизов – единственное решение, которое позволяет уменьшить сложившуюся напряженность рыночными методами, уверен Борисов.

Бюджету такое решение обойдется в около 160 млрд руб. Выпадающие доходы могут быть компенсированы за счет дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, следует из протокола совещания у Козака. Свои предложения Минфин, Минэнерго и ФАС должны направить в правительство до 28 мая. До осени будем мониторить фактически доходы и принимать решение, говорит участник совещания у Козака. Но расходование дополнительных нефтегазовых доходов нарушают бюджетное правило, которое ограничивает использование дополнительных нефтегазовых денег. Подорожавшая нефть принесет бюджету дополнительно 1,75 трлн руб. нефтегазовых поступлений, следовало из пояснительной записки к поправкам в бюджет на 2018 г., остальные же доходы покажут скромный рост на 19 млрд руб. На покрытие выпадающих доходов будут найдены другие ресурсы, уверяет другой федеральный чиновник, бюджетное правило нельзя нарушать.

Сокращение акцизов на топливо не приведет к снижению розничных цен в нынешней ситуации, уверен гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов. При снижении акциза текущие биржевые цены окажутся всего на 1 500 руб за т ниже нетбэка, подсчитал он, но это позволит снизить темпы роста цен на заправках. Вряд ли цены снизятся, но мера поможет приостановить их рост, согласен Ежов. Если же акцизы не снижать, потенциал роста цен АИ-92 и дизельного топлива на заправках достигнет 51 руб/л при текущей конъюнктуре мирового рынка нефтепродуктов и курсе рубля, говорит Турукалов.

Представитель «Лукойла» от комментариев отказался, представитель «Сургутнефтеза» не ответил на запросы.