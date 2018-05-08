Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4562 от 08.05.2018 под заголовком: Непредсказуемая нефть

Непредсказуемая нефть

Прогнозировать цены на нефть сложно из-за чувствительности рынка к геополитическим рискам и непрозрачных действий ОПЕК
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С начала года цена на нефть выросла почти на 12% и достигла максимума с 2014 г. В декабре прошлого года аналитики, опрошенные газетой The Wall Street Journal (WSJ), прогнозировали стоимость нефти марки Brent в районе $57/барр. в I квартале 2018 г., но в среднем цена составила $67/барр. В минувшую пятницу, 4 мая, баррель нефти марки Brent покупали уже за $74,9.

Аналитики часто ошибаются в прогнозах на финансовых рынках – это факт. В прошлом году эксперты сильно недооценили прибыль компаний из индекса S&P 500. Цены золота ежегодно оказываются ниже ожидаемых, а доходность облигаций США, напротив, многие годы превосходила оценки крупных компаний. Но предсказывать цены на нефть особенно сложно из-за ее чувствительности к геополитике и непрозрачной работы ОПЕК.

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