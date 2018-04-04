Нефть остановилась около $70 за баррель
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Для рынка нефти II квартал начался на перепутье. С начала года цены на марку Brent колеблются в диапазоне $10, несколько раз они немного превысили $70 за баррель. Но им так и не удалось закрепиться на этом уровне или значительно превзойти его.
В понедельник, первый торговый день нового квартала, нефть Brent подешевела почти на 4% до $67,64 за баррель. Во вторник цены стабилизировались и выросли до $68,12, так как на рынок после длинных пасхальных праздников вернулись европейские трейдеры. Многие из них делают ставку на то, что растущие геополитические риски перевесят беспокойство по поводу добычи сланцевой нефти в США. Из-за этих противоборствующих факторов рынок оказался сбалансирован.
В среду к 18.00 мск нефть Brent подешевела на 0,7% до $67,65 за баррель.
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