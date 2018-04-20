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Новак не исключил роста цены нефти до $80 за баррель в апреле

Министр энергетики Александр Новак допустил возможность роста цены нефти в апреле до $80 за баррель, сообщает «Интерфакс».

По словам Новака, текущая цена нефти не является фундаментальной. На рынок влияет слишком много факторов, в том числе геополитических, отметил Новак. Называть фундаментальную, на его взгляд, цену Новак не стал.

Ранее министр призвал воздержаться от изменения квот на добычу до разработки разных вариантов оценки эффективности сделки стран ОПЕК и не-ОПЕК, передавало агентство. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих согласился с российским коллегой и добавил, что уже проделанные усилия сторон помогли «вывести рынок из депрессивного состояния».

«Мы хотели бы выработать механизмы для регулирования рынка, самокорректировки, чтобы не ждать 6 месяцев для корректировки добычи», – сказал аль Фалих. Он подчеркнул, что без совместной декларации рынок был бы совершенно другой.

Новак со свой стороны признал, что пока на рынке есть риски, которые достаточно серьезно могут влиять на его несбалансированность. «Мы видим на рынках риски роста запасов и увеличения объемов добычи в некоторых странах. Сегодня мы пришли к выводу, что нам нужно продолжать совместную работу», – заключил министр.

Страны ОПЕК+ договорились снизить добычу с начала 2017 г. на 1,8 млн баррелей нефти в сутки к уровню октября 2016 г. Соглашение о сокращении добычи нефти подписали 24 страны. Договоренности действуют до конца 2018 г.