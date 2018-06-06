15 прямых линий Владимира Путина
Самый долгий разговор президента с народом занял 288 минут
Дата проведения: 24.12.2001
Длительность: 140 минут
Количество отвеченных вопросов: 47
Число прямых включений: 10
Длительность: 140 минут
Количество отвеченных вопросов: 47
Число прямых включений: 10
1/15
Дата проведения: 19.12.2002
Длительность: 160 минут
Количество отвеченных вопросов: 51
Число прямых включений: 10
Длительность: 160 минут
Количество отвеченных вопросов: 51
Число прямых включений: 10
2/15
Дата проведения: 18.12.2003
Длительность: 170 минут
Количество отвеченных вопросов: 69
Число прямых включений: 11
Длительность: 170 минут
Количество отвеченных вопросов: 69
Число прямых включений: 11
3/15
Дата проведения: 27.09.2005
Длительность: 173 минуты
Количество отвеченных вопросов: 60
Число прямых включений: 12
Длительность: 173 минуты
Количество отвеченных вопросов: 60
Число прямых включений: 12
4/15
Дата проведения: 25.10.2006
Длительность: 174 минуты
Количество отвеченных вопросов: 55
Число прямых включений: 10
Длительность: 174 минуты
Количество отвеченных вопросов: 55
Число прямых включений: 10
5/15
Дата проведения: 18.10.2007
Длительность: 186 минут
Количество отвеченных вопросов: 67
Число прямых включений: 12
Длительность: 186 минут
Количество отвеченных вопросов: 67
Число прямых включений: 12
6/15
Дата проведения: 04.12.2008
Длительность: 186 минут
Количество отвеченных вопросов: 46
Число прямых включений: 6
Длительность: 186 минут
Количество отвеченных вопросов: 46
Число прямых включений: 6
7/15
Дата проведения: 03.12.2009
Длительность: 240 минут
Количество отвеченных вопросов: 80
Число прямых включений: 8
Длительность: 240 минут
Количество отвеченных вопросов: 80
Число прямых включений: 8
8/15
Дата проведения: 16.12.2010
Длительность: 266 минут
Количество отвеченных вопросов: 88
Число прямых включений: 7
Длительность: 266 минут
Количество отвеченных вопросов: 88
Число прямых включений: 7
9/15
Дата проведения: 15.12.2011
Длительность: 272 минуты
Количество отвеченных вопросов: 96
Число прямых включений: 9
Длительность: 272 минуты
Количество отвеченных вопросов: 96
Число прямых включений: 9
10/15
Дата проведения: 25.04.2013
Длительность: 288 минут
Количество отвеченных вопросов: 85
Число прямых включений: 6
Длительность: 288 минут
Количество отвеченных вопросов: 85
Число прямых включений: 6
11/15
Дата проведения: 17.04.2014
Длительность: 234 минуты
Количество отвеченных вопросов: 81
Число прямых включений: 4
Длительность: 234 минуты
Количество отвеченных вопросов: 81
Число прямых включений: 4
12/15
Дата проведения: 16.04.2015
Длительность: 237 минут
Количество отвеченных вопросов: 74
Число прямых включений: 6
Длительность: 237 минут
Количество отвеченных вопросов: 74
Число прямых включений: 6
13/15
Дата проведения: 14.04.2016
Длительность: 220 минут
Количество отвеченных вопросов: 80
Число прямых включений: 5
Длительность: 220 минут
Количество отвеченных вопросов: 80
Число прямых включений: 5
14/15
Дата проведения: 15.06.2017
Длительность: 236 минут
Количество отвеченных вопросов: 68
Число прямых включений: 11
Длительность: 236 минут
Количество отвеченных вопросов: 68
Число прямых включений: 11
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