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Рост акцизов на топливо с 2019 года могут компенсировать отрицательным акцизом

Об этом говорили на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака
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Рост акцизов на топливо с 2019 г. может быть компенсирован введением в следующем году отрицательного акциза, следует из протокола совещания у вице-премьера Дмитрия Козака («Ведомости» ознакомились с копией, подлинность подтвердил представитель Козака). Чиновники согласовали завершение нефтяного налогового маневра в 2019–2024 гг., предусматривающего отмену экспортных пошлин при повышении НДПИ, его параметры Минфин, Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС должны представить уже в среду, говорится в протоколе. Обсуждение в правительстве продолжается, говорит представитель Козака. Конкретные сроки и параметры налогового маневра в нефтяной отрасли еще обсуждаются, отмечает и представитель Минфина.

Налоговый маневр – повышение НДПИ и снижение экспортных пошлин – был начат в 2015 г. Реформа должна была завершиться в 2017 г., когда пошлины опустились бы до 30%, но в 2016 г. Минфин предложил обнулить их полностью, соразмерно повысив налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Но реформе активно противодействовали Минэнерго и нефтяники, по мнению которых обнуление пошлин приведет к повышению внутренней цены на нефть и снижению маржи НПЗ.

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Комментарии  ()
bogdanov7080
21:05 05.06.2018
Обычное системное преступление против России и ее народа. Стимулируем продажу сырых энергоресурсов на экспорт, одновременно повышаем НДС до 20% делая невыгодным любые хоз операции внутри страны. Оккупация)
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