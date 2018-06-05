Рост акцизов на топливо с 2019 года могут компенсировать отрицательным акцизом

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Рост акцизов на топливо с 2019 г. могут компенсировать отрицательным акцизом Евгений Разумный / Ведомости

Рост акцизов на топливо с 2019 г. может быть компенсирован введением в следующем году отрицательного акциза, следует из протокола совещания у вице-премьера Дмитрия Козака («Ведомости» ознакомились с копией, подлинность подтвердил представитель Козака). Чиновники согласовали завершение нефтяного налогового маневра в 2019–2024 гг., предусматривающего отмену экспортных пошлин при повышении НДПИ, его параметры Минфин, Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС должны представить уже в среду, говорится в протоколе. Обсуждение в правительстве продолжается, говорит представитель Козака. Конкретные сроки и параметры налогового маневра в нефтяной отрасли еще обсуждаются, отмечает и представитель Минфина.

Налоговый маневр – повышение НДПИ и снижение экспортных пошлин – был начат в 2015 г. Реформа должна была завершиться в 2017 г., когда пошлины опустились бы до 30%, но в 2016 г. Минфин предложил обнулить их полностью, соразмерно повысив налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Но реформе активно противодействовали Минэнерго и нефтяники, по мнению которых обнуление пошлин приведет к повышению внутренней цены на нефть и снижению маржи НПЗ.