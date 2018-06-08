Нефтяные компании зафиксируют цены на авиакеросин

Но продавать топливо независимым АЗС будут по ценам, обеспечивающим им доходность

Компании должны обеспечить продажу керосина в объемах, соответствующих потребностям авиаперевозчиков Максим стулов / Ведомости

Нефтяные компании обязаны стабилизировать цены на авиакеросин по состоянию на 6 июня 2018 г., следует из протокола совещания у вице-премьера Дмитрия Козака с нефтяными компаниями. Оно состоялось в среду, 6 июня. «Ведомости» ознакомились с содержанием протокола. Представитель Козака подтвердил документ.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, стоимость керосина на 6 июня составляла 48 180 руб за т. Также компании должны обеспечить продажу керосина в объемах, соответствующих потребностям авиаперевозчиков.

В конце мая Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта в письме вице-премьеру Максиму Акимову предупредила, что из-за роста цен на керосин авиакомпании будут вынуждены принять непопулярные меры — ввести дополнительный сбор, что, «безусловно, негативно скажется на доступности авиаперевозок для потребителей».

30 мая на совещании у Козака нефтяные компании обещали не повышать цены на бензин и дизтопливо, а правительство, в свою очередь, - снизить акцизы на топливо.

Кроме того, на совещании 6 июня компании обязали обеспечить поставку бензина и дизтоплива на внутренний рынок в объемах 2017 г. с увеличением на 3%. В прошлом году на российский рынок было поставлено 35,2 млн т бензина и 33,1 млн т дизтоплива.

При этом нефтяники должны будут продавать топливо «по ценам, обеспечивающим достаточный для операционной деятельности уровень доходности независимых сетей АЗС», следует из протокола.

Помимо этого, нефтяным компаниям, не занимающим доминирующего положения на оптовом рынке бензина и дизтопива, рекомендовано продавать на бирже бензина не менее 10% от производства и дизтоплива — 5%. До сих пор такая обязанность была у крупных нефтяных компаний.

Представители нефтяных компаний пока не ответили на запросы «Ведомостей».