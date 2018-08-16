«Газпром нефть» рассчитывает существенно увеличить дивиденды
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Чистая прибыль «Газпром нефти» за первое полугодие 2018 г. увеличилась почти в полтора раза до 166,4 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., следует из опубликованной нефтяной компанией отчетности по МСФО. С учетом долей в совместных проектах и ассоциированных компаний выручка «Газпром нефти» достигла 1,134 трлн руб. (+24,4% к первому полугодию 2017 г.), EBITDA – 368,2 млрд руб. (+49,8%).
Рост финансовых показателей в первую очередь обеспечили положительная динамика цен на нефть, увеличение добычи на новых месторождениях, по большей части Новопортовском, а также объема и эффективности переработки, сказал на телеконференции заместитель генерального директора по экономике и финансам «Газпром нефти» Алексей Янкевич. Добыча в целом по компании за отчетный период выросла на 2% год к году. Объем переработки увеличился на 9,8%, но этому способствовала низкая база – ремонты НПЗ в первом полугодии 2017 г.
В результате свободный денежный поток «Газпром нефти» за первое полугодие 2018 г. вырос на 77% до 47,5 млрд руб. «Но если прибавить туда свободный денежный поток нашего проекта Мессояха, который в нашей доле составил 8 млрд руб., и эти деньги мы получаем в виде возврата ранее выданных займов на это предприятие, то, в принципе, свободный денежный поток в управленческом смысле составил около 56 млрд руб.», – уточнил Янкевич.
Несмотря на рост прибыли, увеличивать программу капитальных вложений компания не планирует, равно как и сокращать размер долга. Текущее соотношение чистого долга (675 млрд руб.) и EBITDA на уровне 1,01 Янкевич назвал нижним порогом «комфортного» уровня для компании.
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