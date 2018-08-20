«Транснефть» избавилась от валютного долга
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
«Транснефть» полностью избавилась от валютного долга, сообщил президент компании Николай Токарев. «Мы полностью досрочно погасили все свои валютные обязательства по долгам, закрыли и по еврооблигациям, которые мы выпускали. В июле заплатили и по китайскому долгу – конвертировали в рубли и тоже рассчитались», – сказал он.
В 2009 г. «Транснефть» получила от Китая кредит на $10 млрд, тогда же $15 млрд получила «Роснефть» в счет поставок нефти. Срок погашения кредита – 2029 г. «Транснефть» направила средства на строительство трубопроводной системы в России, в том числе на отвод от ВСТО к границе КНР. Расчеты по кредиту номинированы в долларах, ставка плавающая и зависит от LIBOR. В декабре 2010 г. «Транснефть» завершила выборку всех $10 млрд. Рассчитываться по кредиту компания начала в 2014 г.
We're sorry, but something went wrong.
If you are the application owner check the logs for more information.