ТЭК
Статья опубликована в № 4339 от 09.06.2017 под заголовком: «Транснефть» вернула своп

Суд аннулировал убыточную сделку «Транснефти»

Сделка со Сбербанком принесла компании 66 млрд рублей убытка
  • Виталий Петлевой,
  • Татьяна Ломская,
  • Татьяна Воронова
  • / Ведомости

В четверг Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Транснефти» к Сбербанку и признал недействительной сделку между компанией и банком по процентному свопу от 2014 г., на котором транспортная компания потеряла 66 млрд руб., передал «Интерфакс». Представитель «Транснефти» сказал, что компания удовлетворена решением суда. Представитель Сбербанка заявил, что банк удивлен этим решением. Мотивировочной части стороны пока не видели, но юристы Сбербанка считают решение суда «недостаточно обоснованным и несправедливым по отношению к добросовестным участникам рынка производных инструментов», говорится в сообщении банка.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике