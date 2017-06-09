Суд аннулировал убыточную сделку «Транснефти»

«Транснефть» может переписать свои убытки от валютного свопа на Сбербанк Евгений Разумный / Ведомости

В четверг Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Транснефти» к Сбербанку и признал недействительной сделку между компанией и банком по процентному свопу от 2014 г., на котором транспортная компания потеряла 66 млрд руб., передал «Интерфакс». Представитель «Транснефти» сказал, что компания удовлетворена решением суда. Представитель Сбербанка заявил, что банк удивлен этим решением. Мотивировочной части стороны пока не видели, но юристы Сбербанка считают решение суда «недостаточно обоснованным и несправедливым по отношению к добросовестным участникам рынка производных инструментов», говорится в сообщении банка.