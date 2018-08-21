Статья опубликована в № 4635 от 21.08.2018 под заголовком: АФК «Система» готовит номера
Структура АФК «Система» откроет первые эконом-отели на юго-западе и севере Москвы
Инвестиции в них составят 600 млн руб.
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Структура АФК «Система» вложит 600 млн руб в отели сети Cosmos Hotels & More
Евгений Разумный / Ведомости
«Бизнес-недвижимость», входящая в АФК «Система», начала строить два отеля эконом-класса сети Cosmos Hotels & More, рассказал «Ведомостям» гендиректор компании Вячеслав Хван. Один отель на 162 номера, по его словам, появится на ул. Профсоюзной между ст. м. «Калужская» и «Беляево», второй с таким же номерным фондом – на Головинском шоссе рядом со ст. м. «Водный стадион». Об этих проектах также знают два консультанта, работавших с ними.
Инвестиции в строительство каждого из объектов Хван оценивает в 300 млн руб. Гостиницы, по его словам, планируется открыть в первой половине 2019 г.
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