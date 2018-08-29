Тема дня: Обращение Путина по пенсионной реформе
Путин объявил о смягчении условий пенсионной реформы
16 материалов по теме
Путин объявил о смягчении условий пенсионной реформы 12:10Он предложил поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет
Что сказал Путин в телеобращении о пенсионной реформе. Главное 12:28
Как живут непростые российские пенсионеры 22:42
Голикова назвала возможные наказания за увольнение накануне пенсии 16:04
Кудрин оценил предложения Путина по смягчению пенсионной реформы 14:17
Все материалы по теме
Бизнес / ТЭК

«Россети» пообещали акционерам рекордные дивиденды

Компания поделится с собственниками 5 млрд рублей
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

По итогам 2018 г. «Россети» планируют направить на дивиденды около 5 млрд руб., сообщил директор департамента тарифной политики компании Павел Гребцов. Половину суммы — почти 2,5 млрд руб. — компания уже выплатила акционерам по итогам I квартала. Также менеджмент будет рекомендовать совету директоров принять решение о предварительных дивидендах за девять месяцев. «Наша политика направлена на стабильные дивидендные выплаты в адрес наших акционеров. Мы считаем, что дивиденды должны наращиваться планомерно. Поэтому, если будет решение наших акционеров, то промежуточные дивиденды будут», — сказал Гребцов.

Таким образом, по итогам года «Россети» выплатят рекордные для себя дивиденды. С момента создания в 2013 г. компания выплачивала дивиденды лишь по итогам 2016 г., тогда акционеры получили 3,8 млрд руб. По итогам 2017 г. она отказалась от выплаты дивидендов из-за бумажного убытка по РСБУ в 13,2 млрд руб., который получился из-за переоценки акций и создания резерва под обесценение. В консолидированной отчетности по МСФО, которая отражает показатели всей группы, а не только головной структуры, чистая прибыль компании выросла на 39,5% до 137,1 млрд руб. В первой половине 2018 г. чистая прибыль «Россетей» выросла на 9,1% и составила 40,6 млрд руб.

«Россети» являются оператором электрических сетей в России. Под управлением компании находится 2,3 млн км линий электропередачи и почти 500 000 подстанций. В группу входят более 30 дочерних обществ, включая МРСК и ФСК ЕЭС. Основным акционером компании через Росимущество является государство с 88,89% акций.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике