«Россети» пообещали акционерам рекордные дивиденды

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«Россети» потратят на дивиденды 5 млрд руб. Денис Абрамов / Ведомости

По итогам 2018 г. «Россети» планируют направить на дивиденды около 5 млрд руб., сообщил директор департамента тарифной политики компании Павел Гребцов. Половину суммы — почти 2,5 млрд руб. — компания уже выплатила акционерам по итогам I квартала. Также менеджмент будет рекомендовать совету директоров принять решение о предварительных дивидендах за девять месяцев. «Наша политика направлена на стабильные дивидендные выплаты в адрес наших акционеров. Мы считаем, что дивиденды должны наращиваться планомерно. Поэтому, если будет решение наших акционеров, то промежуточные дивиденды будут», — сказал Гребцов.

Таким образом, по итогам года «Россети» выплатят рекордные для себя дивиденды. С момента создания в 2013 г. компания выплачивала дивиденды лишь по итогам 2016 г., тогда акционеры получили 3,8 млрд руб. По итогам 2017 г. она отказалась от выплаты дивидендов из-за бумажного убытка по РСБУ в 13,2 млрд руб., который получился из-за переоценки акций и создания резерва под обесценение. В консолидированной отчетности по МСФО, которая отражает показатели всей группы, а не только головной структуры, чистая прибыль компании выросла на 39,5% до 137,1 млрд руб. В первой половине 2018 г. чистая прибыль «Россетей» выросла на 9,1% и составила 40,6 млрд руб.

«Россети» являются оператором электрических сетей в России. Под управлением компании находится 2,3 млн км линий электропередачи и почти 500 000 подстанций. В группу входят более 30 дочерних обществ, включая МРСК и ФСК ЕЭС. Основным акционером компании через Росимущество является государство с 88,89% акций.