Промежуточные финансовые результаты «Газпрома» оказались неожиданно высокими

Госкомпания «Газпром» показала во II квартале 2018 г. неожиданно высокие показатели по МСФО, выручка выросла на 31% Е. Разумный / Ведомости

Госкомпания «Газпром» показала во II квартале 2018 г. неожиданно высокие показатели по МСФО. Выручка выросла на 31% до 1,8 трлн руб, EBITDA – на 66% до 571,9 млрд руб. Последний показатель оказался на 4,2% выше консенсус-прогноза «Интерфакса». Чистая прибыль за II квартал этого года составила 259,2 млрд руб., это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2017 г., и на 10% выше консенсус-прогноза «Интерфакса».

37,6 млрд руб. из 259,2 млрд «Газпрому» принесли ретроактивные корректировки цены на газ. Причина в том, что в мае госкомпания урегулировала арбитражный спор с турецкой госкомпанией Botas (арбитраж окончен в июне), пишет «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

В 2015 г. Botas Petroleum Pipeline Corporation инициировала разбирательство против ООО «Газпром экспорт» для того, чтобы пересмотреть контрактные цены на газ. Компания добивалась скидки в 10,25% и была намерена ретроактивно пересмотреть контракты с декабря 2014 г. по октябрь 2015 г. «У Турции есть такое право [подать иск в суд]. Это записано в контракте», – признавался тогда «Интерфаксу» министр энергетики России Александр Новак.

По оценке «Коммерсанта», применение скидки в 10,25% к поставкам Botas в 2015–2016 гг. должно было привести к ретроактивной выплате по меньшей мере в $1,5 млрд (Анкара оценивала потери только за 2015 г. в $1 млрд). В итоге в мае этого года «Газпром» договорился о завершении арбитражного разбирательства с основным клиентом — госкомпанией Botas, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Botas добилась скидки в 10,25% на газ, поставленный в 2015–2016 гг., и получит $1 млрд ретроактивного платежа.

Рост выручки на 31% обусловлен хорошими продажами газа, в том числе в Европе: «Газпром» с января по июль поставил в дальнее зарубежье 117,1 млрд куб. м газа, что на 5,8% больше, чем годом ранее. В частности, поставки в Германию выросли на 12,3%, в Австрию – на 48,3%, в Нидерланды – на 53,8%, во Францию – на 11,8%, в Хорватию – на 40,1%, в Данию – на 11,9%, Польшу – на 6,6%.