Совладельцы Evraz разделили доли в компании

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Абрамович решил обезопасить Evraz на случай попадания под санкции США, считают собеседники «Ведомостей» Донат Сорокин / ТАСС

Совладельцы Evraz Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов разделили доли в компании. Об этом говорится в сообщении Evraz.

Ранее бизнесмены владели долями в металлургической и горнодобывающей компании через Lanebrook Limited, которой принадлежало 62,74% акций. С 3 сентября доля последней снижена до нуля, отмечается в сообщении. Компания Абрамова и Фролова Crosland Global стала владельцем 31,37% акций Evraz, а Greenleas International Holdings Абрамовича получила 30,52%.