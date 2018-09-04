Бизнес / Промышленность

Совладельцы Evraz разделили доли в компании

Роман Абрамович хочет защитить компанию от санкций, полагают собеседники «Ведомостей»
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Совладельцы Evraz Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов разделили доли в компании. Об этом говорится в сообщении Evraz.

Ранее бизнесмены владели долями в металлургической и горнодобывающей компании через Lanebrook Limited, которой принадлежало 62,74% акций. С 3 сентября доля последней снижена до нуля, отмечается в сообщении. Компания Абрамова и Фролова Crosland Global стала владельцем 31,37% акций Evraz, а Greenleas International Holdings Абрамовича получила 30,52%.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике